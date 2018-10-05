İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. TEM Otoyolu üzerinde kontrol noktası oluşturan ekipler, uyuşturucu madde taşındığı şüphesi ile TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada dorse kısmında bulunan bir bölümde 45 paket halinde 50 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü R.T. Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.