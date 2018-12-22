Bolu'da fuhuş operasyonu! Suçüstü yakalandılar

Bolu'da, fuhuş yaparken suçüstü yakalanan 4 kadın ve 2 erkek ile onlara aracılık eden 1 kişi, gözaltına alındı

22 Aralık 2018, Cumartesi 15:02 Son Güncelleme:
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Bolu'da fuhuş operasyonu! Suçüstü yakalandılar

Bolu polis, bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda N.K. (38), E.B. (33), F.O. (30), F.T. (36) isimli kadınlar ile O.O. ve A.B. isimli erkekler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı.

Şüpheliler ile birlikte onlara aracılık ettiği öne sürülen Z.I. da gözaltına alındı.

Z.I.’nın Emniyet'teki işlemleri sürerken diğer şüpheliler, idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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