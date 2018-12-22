Bolu'da fuhuş operasyonu! Suçüstü yakalandılar
Bolu'da, fuhuş yaparken suçüstü yakalanan 4 kadın ve 2 erkek ile onlara aracılık eden 1 kişi, gözaltına alındı
Bolu polis, bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda N.K. (38), E.B. (33), F.O. (30), F.T. (36) isimli kadınlar ile O.O. ve A.B. isimli erkekler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı.
Şüpheliler ile birlikte onlara aracılık ettiği öne sürülen Z.I. da gözaltına alındı.
Z.I.’nın Emniyet'teki işlemleri sürerken diğer şüpheliler, idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)