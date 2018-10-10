İlçeye bağlı Çeltikderesi köyü yakınlarındaki hidroelektrik santrali görevlileri, güvenlik kamerasını incelerken santralin yükleme havuzunun bulunduğu bölgede bir geyik olduğunu gördü.

Santral yetkilileri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 350 kilogram ağırlığındaki kızıl geyiği kurtarmak için Bolu Belediyesi İtfaiyesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, bölgeye gelerek yaklaşık 7 metre derinliğindeki içinde su bulunmayan havuzdan geyiği kurtarmak için çalışma başlattı.

GEYİK İĞNEYLE UYUŞTURULDU

Kurtarma çalışmaları sırasında bulunduğu yerden kurtulmak isterken ayaklarından yaralanan geyiği, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu iğne ile bayılttı.

Ekipler tarafından halatla bağlanan geyik, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Daha sonra veteriner tarafından tedavisi yapılan geyik, uyuşturucu iğnenin etkisini kaybetmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.