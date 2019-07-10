Bolu’da göllere sazan balığı bıraktılar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında göl ve göletlerin balıklandırılması amacıyla Bolu’da bulunan 38 göle 108 bin sazan balığı yavrusu salındı. Proje kapsamında Yeniçağa Gölü’nde de balık salımı töreni düzenlendi.

Törene, Bolu Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyon Başkanı Mustafa Serkan İnanç, Yeniçağa Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Suna Güncan ile vatandaşlar katıldı. Bakanlık tarafından yürütülen balıklandırma projesi gereği, 2019 yılı yatırım programında da yer alan Bolu’daki göl ve göletlere salınmak üzere Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nde üretilen sazan balığı yavruları getirildi.

40 BİN BALIK SALINDI

Kente getirilen balık yavrularından 40 bini Yeniçağa Gölü’ne salındı. Diğer balık yavruları ise Bolu il sınırları içinde yer alan 37 farklı noktadaki göl ve göletlere salınmak üzere görevlilere dağıtıldı. Balık salımı töreninde konuşan Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, "Yeniçağa Gölü Bolu ilimizde doğal göllerden bir tanesi.

5 yılda Bolu iline 200’e yakın gölet yapıldı. Bu göletleri yapanlardan Allah razı olsun. Ancak suni göl yaparken Allah’ın vermiş olduğu gölleri de koruma altına almamız. Bu gölleri yaşatmamız, bizden sonra gelecek nesillere ise bırakmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

DHA