Bolu'da karantina kuralını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi
Bolu'da, karantina kuralını ihlal eden 3 kişi, kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Karantinada olması gerekirken dışarıda gezen 3 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Seyyide Nefise Yurdunda karantinaya alındı.
21 Eylül 2020, Pazartesi 22:31 Son Güncelleme:
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Bolu'da polis ekiplerinin corona virüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Caddesinde denetim yaptı. Denetim sırasında HES kodu kontrolü yapılan 1 kişinin pozitif vaka, 2 kişinin de temaslı hasta olduğu tespit edildi. Polis ekipleri durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi.
Karantina kurallarını ihlal eden 3 kişiye, para cezası kesildi. Covid-19 testi pozitif çıkan Z.G. ve pozitif temaslı E.Y. ve Y.Ç. daha sonra, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Seyyide Nefise Yurduna götürüldü.
DHA
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