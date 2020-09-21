Türkiye Bolu’da maske denetimi: Takmayanlara ceza yağdı

Bolu’da maske denetimi: Takmayanlara ceza yağdı

Türkiye

Bolu’da maske denetimi: Takmayanlara ceza yağdı

Bolu’da corona virüs tedbirleri kapsamında maske takmayan 2 bin 377 kişiye son 3 ayda 2 milyon 139 bin 300 lira para cezası kesildi.

21 Eylül 2020, Pazartesi 19:51 Son Güncelleme:
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Bolu’da, corona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaları aralıksız olarak devam ediyor. Yaya ve ekip araçlarıyla cadde ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, anonslarla vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Ekiplerin son 3 ay içerisinde maske takmayan ve corona virüsle mücadele kurallarına uymayanlara yönelik yaptıkları uygulamalarda 2 bin 377 kişiye toplam 2 milyon 139 bin 300 lira para cezası kestiği öğrenildi.

BOLU (İHA)


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