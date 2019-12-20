Bolu Valisi Ahmet Ümit, Abant Tabiat Parkı'nda fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8'inin ruam hastalığı görülme ihtimali üzerine karantina altına alındığını bildirdi.

Ümit, yaptığı açıklamada, Abant'ta 83 atın, faytonlarda ve bireysel gezinti amaçlı kullanıldığını, çalıştırılmaya başlamadan önce bunlara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce ruam hastalığına karşı testler uygulandığını söyledi. Test yapılan ve hastalık tespit edilmeyen hayvanlarda, ruam hastalığının daha sonra görülme olasılığı bulunduğuna işaret etti.

"Hastalık değil, olma ihtimali"

Ümit yaptığı açıklamada, "Bu çerçevede Bakanlığın da talimatları doğrultusunda bu hadise ortaya çıkmadan önce Abant'taki atların testleri yapıldı. Şu anda Abant'ta çalıştırılan 83 attan 8'inde ruam hastalığı değil, ruam hastalığı olma tehlikesi tespit edildi. Bu atlar, şu anda karantina altında ve diğer atlardan ayrı tutuluyor. Bu atların kanları alındı, test için Ankara'ya gönderildi. En geç 3-4 gün içinde gelmiş olacak. Sonucuna göre de gerekli tedbirler daha net şekilde alınacaktır ama şu anda şüpheli gibi gözüken hayvanlar, diğer atlardan ayrı şekilde tutuluyor" denildi.

"Tedirginlik duyulacak husus yok"

Abant'ın turist ağırlayan bir bölge olduğuna değinen Ümit, "Tatilciler için tedirginlik duyulacak bir husus yok çünkü tedbirler alındı. Ruamın, tek tırnaklı hayvanlarda görülen bir hastalık olduğu yetkililer tarafından söyleniyor. Bu çerçevede gerekli tedbirler alınıyor ve alınmaya da devam edilecek. Bu nedenle bölgeye gelecek misafirlerimizin herhangi bir endişe duymalarına mahal yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısından açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Fatih Metin, Bolu'daki Abant Tabiat Parkı'nda, fayton gezileri ile bireysel gezilerde kullanılan 8 atın ruam hastalığı şüphesiyle karantinaya alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Hayvanlardan numuneler alındığını belirten Bakan Yardımcısı Metin, "Bizim her zaman bu tip at popülasyonunun olduğu yerde aldığımız numuneler. Eğer hastalık varsa ona göre işlem yapılır, hastalık yoksa işlem yapılmaz. Atlarla ilgili kesinleşmiş sonuç yok. Tahlile yeni gitti. Dün ve bugün numuneler alındı. Önümüzdeki hafta sonuçlar çıkar ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de sonuçları paylaşır. 8 attan numune alındı. Hayvanda hastalık şüphesi var ki numune alındı. Genel bir koruma önlemidir. Eğer tespit varsa şüphe varsa ona istinaden karantinaya alırsınız. O şüphe dağılınca karantina kalkar" dedi.

AA- DHA