Bolu'da saat 15.30 sıralarında başlayan yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aşırı yağmur nedeniyle Rüzgarlar köyünde bulunan Rüzgarlar Deresi taştı. Köyün Merkez Mahallesi, sular altında kaldı. Sel, ağaçları yerinden sökerken bazı traktör ve otomobiller de sulara gömüldü. Çaygökpınar köyünde de aynı isimli dere taştı. Köyün bir bölümü sular altında kaldı.

D-100 Karayolu'nun Ankara yönü, Çaydurt mevkiinden trafiğe kapatıldı. Araçlar TEM yoluna yönlendirildi. Derenin, yolu sular altına bırakma ihtimaline karşı araç geçişine izin verilmiyor.

D-100 TRAFİĞE AÇILDI

Bolu'da Rüzgarlar köyü mevkiinde sel nedeniyle güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan D-100 karayolunun Ankara yönü yağmurun etkisini azaltmasıyla açıldı. Köylüler, sular altında kalan evleri ve araçları nedeniyle üzüntü yaşadı. Köyde yaşayan yaşlılılardan bazıları, UMKE tarafından evlerinden dışarı çıkarıldı.

DHA



