Kentte pazartesi günü başlayan yoğun kar yağışı, sabaha karşı etkisini kaybetti. Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 kara yolu geçişlerinde, kar yağışının kesilmesiyle ulaşım rahatladı. Karayolları ekipleri de özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek, tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi.









Kar yağışıyla en fazla sorun yaşanan D-100 yolunun Bolu Dağı geçişinde ulaşım normale döndü. Sürücüler, tamamen açılan yollarda rahat ilerledi. Ayrıca yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yapıldı.

HAFTA SONU DAHA KUVVETLİ BEKLENİYOR

Öte yandan Bolu merkezde kar kalınlığı, 70 santimetre olarak ölçüldü. Kentin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı, 2 metreyi buldu. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, bu şiddette olan kar, en son 1950 yılında yağdı. Bölgede bugün ve yarın yoğun kar beklenmezken, hafta sonu başlayacak yağışın geçen yağışa göre daha şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

DHA