Türkiye Bolu'da zincirleme kaza! 24 araç birbirine girdi

Bolu'da zincirleme kaza! 24 araç birbirine girdi

Türkiye

Bolu'da zincirleme kaza! 24 araç birbirine girdi

Bolu'da TEM Otoyolu'nda, 20 otomobil ve 4 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde meydana geldi.

18 Ocak 2022, Salı 18:20 Son Güncelleme:
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Yoğun kar yağışı ve tipinin olduğu bölgede, kayganlaşan yolda 20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi.

Yolun Ankara istikameti, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi.

Ekipler ve kazada yara almayan vatandaşlar, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 5 kişinin hastaneye sevki ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Murat KÜÇÜK/ DÖRTDİVAN (Bolu) (DHA)

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