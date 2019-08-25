Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Netflix yapımı ikinci orijinal Türk dizisi ‘Atiye’nin çekimleri devam ediyor.

Beren Saat'in Metin Akdülger, Başak Köklükaya, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi ve Civan Canova gibi ünlü isimlerle kamera karşısına geçtiği diziden bölüm başı aldığı ücreti öğrendim.

Ünlü oyuncu, dijital dizi ile bölüm başı 200 bin TL'ye anlaşmış.

IVANA’NIN SAHNE ÜCRETİ

Ivana Sert, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir otelde sahneye çıkmıştı. Ahmet Kaya'nın ‘Kum Gibi’ şarkısını söylediği için de eleştirilen Sert'in sahne ücretini öğrendim. Ünlü model, tüm masraflarıyla birlikte otelle 40 bin TL'ye anlaşmış.

O TEKLİFİ REDDETTİ

Mahsun Kırmızıgül, kendisine gelen konser teklifini reddetti. Şarkıcıya Azerbaycan'da yeni yılda konser vermesi için bir teklif sunuldu. Kırmızıgül, 3 milyon TL'lik bu teklifi kabul etmedi.

Bir müzikal proje hazırlığında olan şarkıcı sadece ona odaklanmak istediği için gelen tüm konser tekliflerini geri çeviriyormuş.



