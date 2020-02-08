Magazin Bölüm başına 15 bin lira istiyor

Bölüm başına 15 bin lira istiyor

Magazin

Bölüm başına 15 bin lira istiyor

Oyunculuğu çok sevdiğini belirten Chloe Loughnan dizilerde rol almayı düşündüğünü söyledi. Loughnan bölüm başına 15 bin lira istiyor.

08 Şubat 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç’tan Ağustos 2019’da boşanan Chloe Loughnan, ilk sinema deneyimini henüz vizyona girmeyen ‘Hababam Sınıfı Yaz Oyunları’nda yaşamıştı. İrlandalı model oyunculuğu çok sevdiğini ve önümüzdeki sezon dizilerde rol almayı düşündüğünü söyledi. Chloe, “Birçok teklif var. İçlerinden birini seçeceğim” dedi. Chloe bölüm başına 15 bin lira istiyor.

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