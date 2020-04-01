Bölüm başına 250 bin TL alan Burak Özçivit evde temizlik yapıyor

Son oynadığı dizide bölüm başına 250 bin TL aldığı konuşulan Burak Özçivit evde temizlik yapıyor ve çamaşır yıkıyor. İşte ünlü çiftin evdeki iş bölümü...

Bir yaşındaki Karan’a nöbetleşe bakıyorlar. Sabahları Fahriye Evcen, akşamları Burak Özçivit bebekle ilgileniyor.

Temizlik Burak Özçivit, yemekler ve sofra hazırlama Fahriye Evcen’e ait.

Ütüler Fahriye Evcen’in görevi. Çamaşır yıkamak ise dönüşümlü.

Alışveriş Burak Özçivit, gelen poşetlerin temizlenip içeri alınması Fahriye Evcen.

Evin ihtiyaç listesini hazırlamak Fahriye Evcen.

Birinci yaşa online parti

Fahriye Evcen 13 Nisan’da bir yaşına girecek oğulları Karan’ın doğum gününü karı-koca evde kutlayacaklarını söyledi. Çift pasta üflerken aile büyüklerine online doğum günü partisi yapacak.

Saate takıldılar

Fahriye Evcen önceki gün Prof. Dr. Sinan Canan’a ‘parmak dansıyla’ challenge (sosyal medyada meydan okuma) yaptı. Ancak takipçileri bu zor hareketinden çok 85 bin TL’lik saatiyle ilgilendi. Saati, eşi Burak Özçivit hediye etmişti.







