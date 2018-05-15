Boluspor - Gazişehir Gaziantep maçı özeti
Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Boluspor’u 3-1 yenen Gazişehir, Erzurumspor'un rakibi olarak adını finale yazdıran taraf oldu
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Poepon’un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş az farkla auta gitti.
13. dakikada Gazişehir Gaziantep’in kullandığı kornerde Boluspor defansı topu ceza sahası dışına gönderdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Jefferson’ın sert şutu ağlara gitti. 0-1
23. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Umut Meraş’ın sert şutu yan ağlarda kaldı.
43. dakikada Gazişehir Gaziantep’in geliştirdiği atakta topla buluşan Rodriguez’in ceza sahası içinden sert şutu ağlara gitti. 0-2
48. dakikada Melih Okutan’ın ceza sahası içinde verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Göksu Alhas’ın şutunu kaleci Adam kornere çeldi.
49. dakikada Boluspor defansını çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kalan Rodriguez’in şutu yan direkten auta çıktı.
56. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Melih’in ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Guido Koçer topu ağlara gönderdi. 1-2
59. dakikada ceza sahası içinde Akabueze’nin pasında topla buluşan Melih’in şutunda top defansa çarparak kornere çıktı.
63. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Deliktaş’ın şutu yan direkte auta gitti.
89. dakikada ceza sahası içinde Renato'nun Tugay Kaçar'a müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. İtirazlar üzerine VAR'a bakan hakem Ümit Öztürk, kararını geri alarak Tugay Kaçar'a sarı kart gösterdi.
90+2. dakikada Yusuf Emre Gültekin'in ceza sahası içinde Serdar Deliktaş'a yaptığı müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada Özgür Can Özcan'ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 1-3Bu haberi de okudularErzurumspor Ümraniyespor'u yenerek finale yükseldi