Bolu’ya mevsimin ilk karı düştü

Bolu’nun yüksek kesimlerine kar yağdı. Kar yağışıyla yeşil alanlar beyaza büründü

01 Kasım 2019, Cuma 17:08
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Bolu’ya mevsimin ilk karı düştü

Bolu’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya ve Sarıalan Yaylası mevkiilerinde etkili olan kar yağışı ile yeşil alanlar beyaza büründü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgi göre, yüksek kesimlerde kar yağışı gece boyunca devam edecek. 

Hafta sonu yağışın beklenmediği Bolu’da hava sıcaklıklarının yeniden yükseleceği öğrenildi.


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