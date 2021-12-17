Bomba 3. dünya savaşı açıklaması! 'Hazırlanıyoruz'

Rusya, Ukrayna sınırına 70.000 civarında asker sevk etti, bazı yetkililer bunun 100.000'e kadar çıktığını öne sürerken Moskova, Ukrayna'ya saldırma planları olduğunu reddediyor.

Olası savaşın diğer bir cephesi olan Ukrayna ise Batılı ülkeler ve NATO ile görüşmelerine devam ediyor. Rusya'dan peş peşe gelen sert açıklamalara rağmen daha ılımlı bir yol takip eden Ukrayna'dan bugün şaşırtan bir çıkış geldi.

KENDİMİZİ SAVUNMAYA HAZIRIZ

Ukrayna'nın Gazi İşleri Bakanı Yuliia Laputina Moskova'nın Ukrayna'ya yeni bir saldırı başlatması durumunda ülkesinin kendisini savunmaya hazır olduğunu söyledi.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINI HESABA KATARAK HAZIRLANIYORUZ

Ukraynalı Bakan Rusya'ya gözdağı veren konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı tam anlamıyla işgal etmesinin küresel çatışmayı yayacağı ve Üçüncü Dünya Savaşı'nın tetikleyicisi olabileceği konusunda uyarırken, 'Hazırlıklarımızı yaparken Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcını da hesaba katıyoruz' dedi.

SAVAŞ UKRAYNA'DAN ÇOK DAHA GENİŞ OLACAK

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda savaşın Ukrayna'dan çok daha geniş olacağına dikkat çeken Laputina "Jeopolitik olarak, 3. Dünya Savaşı olası bir senaryo gibi görünüyor. Kıtanın güvenliği nedeniyle Ukrayna meselesine dikkat etmeliyiz” dedi.

400 BİN GAZİ SAVAŞ İÇİN HAZIRDA BEKLİYOR

Ukrayna güvenlik servisinde tümgeneral rütbesine yükselen Laputina, ülkenin 400.000 gazisinin çağrılırsa savaşmaya istekli olacağını söyledi.

Laputina, Ukrayna'nın Rusya tarafından yapılacak bir işgale direnip direnemeyeceğine inanıp inanmadığı konusunda gelen soruya 'Bir sonraki adımın başarılı olmayacağını biliyoruz çünkü çok büyük bir ulusal direniş deneyimine sahibiz' dedi.

AB YAPTIRIMLARDA ANLAŞTI

Öte yandan Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin son toplantısının ardından bir bildirge yayınladı ve Rusya net bir dille uyarıldı. AB liderleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde daha fazla ekonomik yaptırım uygulayacakları konusunda anlaşmaya vardı.

RUSYA: HER AN MÜZAKERECİ GÖNDEREBİLİRİZ

Rusya Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizini yatıştırmak için aradığı güvenlik garantileri konusunda ABD ile müzakerelere başlamak için "her an" bir hükümet müzakerecisi göndermeye hazır olduğunu söyledi.