Bomba attılar zannetiler ama... Sebebi sonra ortaya çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Nuri Elgün’ün (46) kullandığı hafriyat yüklü kamyonun freni boşaldı. Kamyon, kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Direk yıkıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, çevrede önlem alarak vatandaşları olay yerine yaklaştırmadı. Elektrik dağıtım şirketi da akımı kesti.

yaralanan şoför Nuri Elgün’e, olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Devrilen direk nedeniyle Uncubozköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşandı.

'BOMBA ATTILAR ZANNETTİK'

Mahalle sakinlerini Ahmet Yeşil (56), "Evdeydik. Kahvaltıya oturmak üzereydik. Birden bir ses duyuldu. Bomba attılar zannettik. Direk yıkılmış. Elektriklerimiz kesildi" dedi.

DHA