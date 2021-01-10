Dünya Bomba iddia! Vuhan Viroloji Enstitüsü önemli verileri sildi

Bomba iddia! Vuhan Viroloji Enstitüsü önemli verileri sildi

Dünya

Bomba iddia! Vuhan Viroloji Enstitüsü önemli verileri sildi

İngiliz basını, Çin hükümetini corona virüsün (Covid-19) çıkış noktası olduğundan şüphelenilen laboratuvarla ilgili önemli çevrimiçi verileri sildiği iddiasıyla suçladı.

10 Ocak 2021, Pazar 22:13 Son Güncelleme:
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İngiliz basınında corona virüsün kaynağı olduğu iddia edilen Vuhan Viroloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili yüzlerce sayfalık verinin silindiği iddia edildi. Devlet tarafından işletilen Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı (NSFC) tarafından çevrimiçi olarak yayınlanan, hayvanlardan insanlara geçen birçok hastalığın araştırmalarını içeren 300'den fazla çalışmanın ayrıntılarının veri tabanından silindiği ileri sürüldü. 

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Çin Parlamentoları Arası İttifak'ın bir üyesi olan eski Muhafazakar Iain Duncan Smith, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Çin açıkça kanıtları saklamaya çalışıyor" dedi.

Smith aynı zamanda , "Olanlarla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılması hayati önem taşıyor, ancak Çin bunu durdurmak için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

DHA

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