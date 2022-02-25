Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jüpiter gemisi İstanbul'a ulaştı. denizcilik gemisi Jüpiter'in tamir olmak için Yalova'ya gittiği öğrenildi. Altınova bölgesindeki bir tersanede 20 gün kadar köprüüstü tamir edilecek.

Ukrayna'nın Odessa şehri açıklarında dün bomba isabet eden Türk sahipli Jüpiter adlı gemi İstanbul'a geldi. YA/SA denizcilik gemisi Jüpiter'in tamir olmak için Yalova'ya gideceği öğrenildi. Altınova bölgesindeki bir tersanede 20 gün kadar köprü üstü tamir edilecek.

Bugün saat 11.40 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren geminin geçişine, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik botları da eşlik etti.









AMBAR KAPAĞI KAPAĞI ÜZERİNDEN İSABET ALDI

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce Ukrayna'nın Odessa şehri açıklarında Türk sahipli gemiye bomba isabet ettiği, can kaybının olmadığı açıklamıştı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne gelen Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jupıter gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir" denildi.

"HAFİF BİR MADDİ HASAR GERÇEKLEŞMİŞTİR"

"Yasa Gemi İşletmeciliği de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yasa Gemi İşletmeciliği Şirketi'nin yöneticiliğinde olan, Marshall Islands bayraklı Yasa Jupiter gemisi, Odessa/Ukrayna Limanı'nda yük tahliyesi akabinde 5 nolu ambar kapağı üzerinden isabet almıştır. Gemide herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamış olup hafif bir maddi hasar gerçekleşmiştir. Gemi hasar tespiti ve sair işlemler için en yakın güvenli bölgeye kendi imkanlarıyla seyretmektedir" bilgileri yer aldı.

Gökhan KARAKAŞ / Milliyet