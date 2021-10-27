BonaBant kadınların iş hayatında olmasını destekliyor

Mersin’de 3 yıl önce kurulan ve yıllık 5 bin ton üretim kapasitesine ulaşarak bant sektöründe hem Türkiye’de hem de yurt dışında önemli adımlar atan BonaBant’ın kısa sürede elde ettiği başarılarda kadın emeğinin rolü dikkat çekiyor. Markanın genç Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, “Üretim hattımız tüm ekibimizle birlikte kadın çalışanlarımızın azimli ve özverili çalışmaları sonucunda yılda 5 bin ton üretim kapasitesine ulaştı. İhracatta da kısa sürede önemli adımlar attık” dedi.

KADIN VARSA BAŞARI VARDIR

Bonabant’ın Ar-Ge, finans, ihracat, satış pazarlama ve operasyonel süreçler gibi şirketin en dinamik kadrolarında kadın istihdamına öncelik verdiklerini ve bu konuda pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Nida Beyoğlu Arslan, “Kadının olduğu her alanda başarı mutlaka vardır” ifadesini kullandı.

Bugün 5 ülkeye ihracat yaptıklarını ve bunun da ayrı bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Arslan, “Rusya, Romanya, Almanya, İtalya ve başta Irak olmak üzere Orta Doğu pazarından yoğun talep alıyoruz. Markamızı dünya pazarında daha çok ülkede görmek için, bulunduğumuz kentin ve ülkemizin kalkınması için dış pazardaki yoğun çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

‘SANAYİDE DAHA ÇOK ROL VERİLMELİDİR’

Arslan, akrilik koli bandı üretimi yaparken firmaların istediği ölçülerde ve renklerde üretim yapabilme olanağına sahip olduklarını ve bu özel üretim ile birçok firmanın dikkatini çektiklerini vurguladı. Türkiye’de online satış platformlarında da yer aldıklarını belirten Arslan, “Bizim en büyük özelliğimiz; istenilen kalitede, ölçüde ve renkte üretim yapabilmemizdir. 40 büyük firmaya ürün gönderiyoruz ve bu ürünlerin hepsi birbirinden farklı. Türkiye genelinde neredeyse bütün online satış platformlarında yerimizi aldık. Tüketici, bizim ürünlerimize çok kolay ulaşabilir. 2022 yılında Avrupa pazarında daha çok yer edinip, zincir marketlerde de ürünlerimizin satılmasını sağlayacağız” Ifadelerini kullandı.

KAPASİTEMİZ 5 BİN TONA ULAŞTI

Mersin’de akrilik koli bandı sektöründe faaliyetlerini sürdüren Bonabant, üretim kapasitesini artırdı. Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, “Üretim kapasitemiz 5 bin tona ulaştı” dedi. Mersin’de 2 yıl önce kurulan koli bandı üretim tesisinde üretim kapasitesini her geçen yıl artırmayı başaran BonaBant, yılda 5 bin ton üretim kapasitesine ulaştı. Türkiye genelinde tüketici ağlarının her gün genişlediğini belirten Arslan, “2 yıl önce yaklaşık 3 milyon dolar bütçe ile kurduğumuz, Aykut Gıda çatısı altında üretimini gerçekleştiren BonaBant markamız gün geçtikçe geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. 2 yıl içinde yüksek tonajlı ürün gönderdiğimiz iş ortaklarımız arasında 40 büyük şirket yer alıyor. Bu sebeple de üretim kapasitemiz 5 bin tona ulaştı” dedi.

İLK 6 AYDA ÜRETİM DURMADI

Pandeminin yoğun yaşandığı 2021’in ilk 6 ayında üretimi durdurmadıklarını ve kapasitelerini daha çok artırdıklarını belirten Nida Beyoğlu Arslan, “2021 yılının ilk 6 ayı bizim için zor bir süreç olsa da her şeye rağmen üretim kapasitemizi bir önceki yılın ilk 6 ayına oranla artırdık. Tabii burada ihracatın da etkisi çok oldu. Avrupa ülkelerinde pandemiden dolayı üretimin durması ile bizim gibi firmalara fırsat doğdu. Avrupa ülkelerine ürün gönderme fırsatı bulduk hem ticaret yaptık hem de ürünlerimizin kalitesini yurt dışına ispatlamış olduk. Halen pandemide yaptığımız ihracatlarımızın devamını aynı ülkelere gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

AMBALAJ FUARI’NA BONABANT DAMGASI

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 20-23 Ekim arasında 26. kez kapılarını açtı. Fuarda ürünleri ile göz dolduran BonaBant yoğun ilgi görerek fuara damga vuran markalar arasında yer aldı. Fuara Mersin’den katılan BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, “Ambalaj sektöründe akrilik bant üreten bir firma olarak Mersin’den dünyaya açılmak konusunda oldukça iddialıyız. Bu nedenle İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde bu sene 26’ncısı düzenlenen Avrasya Ambalaj Fuarı’na katılarak hem yerli hem de yabancı alım heyetleriyle görüşmeler yaptık” dedi. Son olarak Almanya ve İtalya ile ticari ilişkileri geliştirdiklerini ifade eden Beyoğlu Arslan, “Tüm sektörlerde ihracat hedefini büyüten Türkiye, ambalaj endüstrisinde de global pazarlarda yerini alıyor. Ancak firmalar olarak bize dünya genelinde rekabet gücünün artmasına daha çok katkı sağlamak düşüyor” dedi.

‘DIŞA BAĞIMLILIĞI BİZ SONA ERDİRDİK’

“Sektör olarak bir dışa bağımlılık durumu söz konusu” diyen Arslan, “Biz bu konuda şöyle bir yol izlemeye başladık: Öncelikle ürünü alıyoruz, üretim merkezimizde tutkallıyoruz ve dışa bağımlılığı kesiyoruz. Yani ithalatın önünü kesiyoruz. Jumbo olarak 80’e yakın müşterimiz var. Hepsi de ithalat bağlantılıydı ve daha sonrasında bizi tercih etmeye başladılar. İlk olarak şeffaf renksiz bantla başladık, sonra pazarın talepleri ile birlikte çeşitli renklerde bant üretmeye başladık. Bugün yıllık 5 bin tona varan üretim kapasitemizi daha da artırarak dünyanın bantını Türkiye’de üretmek istiyoruz” dedi.

‘HEDEFİMİZ YENİ PAZARLAR’

BonaBant olarak gelişmiş teknolojiyle ürettiğimiz bantlarımızı Mersin’den dünyaya ihraç ediyoruz. Amerika, İngiltere, Azerbaycan, Rusya, Romanya, İtalya ve başta Irak olmak üzere Orta Doğu pazarından da yoğun talep alıyoruz. Son olarak Almanya’ya bir konteyner İtalya’ya ise iki konteyner bant ihraç ettik. Fuar kapsamında yeni hedef pazarlara açılmak üzere B2B bağlantılar sağlayacağız” diye bilgi verdi.

FİRMALARA ÖZEL ÜRETİM DESTEĞİ

Arslan, akrilik koli bandı üretimi yaparken firmaların istediği ölçülerde ve renklerde üretim yapabilme olanağına sahip olduklarını ve bu özel üretim ile birçok firmanın dikkatini çektiklerini vurguladı. Türkiye’de online satış platformlarında da yer aldıklarını belirten Arslan, “Bizim en büyük özelliğimiz; istenilen kalitede, ölçüde ve renkte üretim yapabilmemizdir. 40 büyük firmaya ürün gönderiyoruz ve bu ürünlerin hepsi birbirinden farklı. Türkiye genelinde neredeyse bütün online satış platformlarında yerimizi aldık. Tüketici, bizim ürünlerimize çok kolay ulaşabilir. 2022 yılında Avrupa pazarında daha çok yer edinip, zincir marketlerde de ürünlerimizin satılmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

PANDEMİDE PAKETLİ ÜRÜNLERE TALEP ARTTI

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, “Pandeminin ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren başta marketler olmak üzere insanlar yoğun şekilde alışveriş yapmaya ve marketlerden paketli ürün stoklamaya başlamıştı. Sonrasında e-ticaret alanında da artan tüketim ihtiyacına yönelik olarak firmalarda da yoğun bir üretim ve paketleme ihtiyacı ortaya çıktı. Biz de bant üretimimizle firmalardan gelen yoğun talebi karşılayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” diye açıklama yaptı.

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