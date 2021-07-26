Etkinlik Rehberi Boncukları birleştirme oyunu

Boncukları birleştirme oyunu

Etkinlik Rehberi

Boncukları birleştirme oyunu

Bu etkinlik çocuğunuzun sınıflama, eşleştirme ve el- göz koordinasyonunun gelişmesine katkı sağlayacaktır.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 12:27 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Küçük boncuklar, A4 kâğıdı, boncuklarla aynı renk kuru boyalar, boncukları yapıştırmak için yapıştırıcı (isteğe bağlı). Yaş: 3-6

NASIL OYNANIR?

A4 kâğıdının üstüne boncukları, aynı renktekiler birbirinden uzak olacak şekilde yapıştırın. Ardından çocuğunuzun kâğıdın üstündeki boncuklardan birbiriyle aynı renkte olanları bulmasını söyleyin. Bulduktan sonra bu boncuklar ile aynı renkte olan kalemini kullanarak, bu boncukları birleştirmesini isteyin.


Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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