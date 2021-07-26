Boncukları birleştirme oyunu

MALZEMELER

Küçük boncuklar, A4 kâğıdı, boncuklarla aynı renk kuru boyalar, boncukları yapıştırmak için yapıştırıcı (isteğe bağlı). Yaş: 3-6

NASIL OYNANIR?

A4 kâğıdının üstüne boncukları, aynı renktekiler birbirinden uzak olacak şekilde yapıştırın. Ardından çocuğunuzun kâğıdın üstündeki boncuklardan birbiriyle aynı renkte olanları bulmasını söyleyin. Bulduktan sonra bu boncuklar ile aynı renkte olan kalemini kullanarak, bu boncukları birleştirmesini isteyin.



