Boncukları birleştirme oyunu
Bu etkinlik çocuğunuzun sınıflama, eşleştirme ve el- göz koordinasyonunun gelişmesine katkı sağlayacaktır.
26 Temmuz 2021, Pazartesi 12:27 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Küçük boncuklar, A4 kâğıdı, boncuklarla aynı renk kuru boyalar, boncukları yapıştırmak için yapıştırıcı (isteğe bağlı). Yaş: 3-6
NASIL OYNANIR?
A4 kâğıdının üstüne boncukları, aynı renktekiler birbirinden uzak olacak şekilde yapıştırın. Ardından çocuğunuzun kâğıdın üstündeki boncuklardan birbiriyle aynı renkte olanları bulmasını söyleyin. Bulduktan sonra bu boncuklar ile aynı renkte olan kalemini kullanarak, bu boncukları birleştirmesini isteyin.
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