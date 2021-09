Bond filmi müziğindeki can alıcı detay ortaya çıktı

Billie Eilish yakında vizyona girecek 007 James Bond filmi Ölmek İçin Zaman Yok (No Time to Die) filminin müziğinde kolay fark edilmeyen bir detay olduğunu söyledi. Independent Türkçe'nin haberine göre, Eilish, uzun süredir vizyon tarihi ertelenen film için "No Time to Die" şarkısını kaydetmişti. Geçen yıl yayımlanan parçayı Eilish ve yapımcı kardeşi Finneas O'Connell yazdı. No Time to Die'ın resmi podcast'ine konuşan Eilish, şarkıda eski Bond filmlerinin müziklerine ince bir gönderme yapıldığından bahsetti.

'İNCE VE SIKLIKLA TEKRARLANAN BİR GÖNDERME"

Şarkının eski Bond film müzikleriyle benzerliği sorulduğunda Eilish, "Sanırım eski Bond filmlerinin müziklerine benzemesini istedik. Kulağa Bond şarkısı gibi gelmeyen bir Bond şarkısı yapılamaz diye düşündük. Dikkatli dinlerseniz ikinci dizede klasik Bond filmlerindeki açılış notalarını duyabilirsiniz. Çok ince ve sıklıkla tekrarlanan bir gönderme. Yine de bunu yapmaya karar verdik." dedi.

1 EKİM'DE VİZYONA GİRECEK

Ölmek İçin Zaman Yok, 1 Ekim'de vizyona girecek. Filmde James Bond olarak son performansını gerçekleştirecek Daniel Craig'in yanı sıra Rami Malek, Lea Seydoux ve Lashana Lynch rol alıyor.