Bonesmen markasını online olarak dünyayla buluşturuyor

Kosovalı, şu bilgileri verdi: “Lüks ve sıra dışı tasarımlara sahip bizim çizgimizde bir marka daha yok. Kendi segmentimizde bir rakibimizin olmadığını düşünüyorum. Tüm dünyada el emeğiyle butik olarak ürettiğimiz t-shirt, sweatshirt, jean, hoodie, şapka, deri mont, ayakkabı ve diğer aksesuarlarla ilgi görmeye devam ediyoruz. 2019’da Amsterdam’da kurduğumuz şirketle özel bir kitleye hitap ediyoruz. Global bir marka olmamıza rağmen henüz bir fiziki mağazamız yok, ilk gerçek satış mağazamızı da Bodrum’da Yalıkavak Marina AVM’de açmayı istiyorum. Bodrum, hem uluslararası bir marka kent konumunda hem de Türkiye’nin önde gelen turizm kentleri arasında başı çekiyor.”

Ürünler sınırlı sayıda

Ürünlerin kendi liderliğinde bir tasarım ekibince hazırlandığını aktaran Kosovalı, “Üretim konusunda profesyonel çözüm ortaklarımızla hareket ediyoruz. Kurukafa görseli ana temamız. Sıradan olmayan ve üzerinde çok fazla el işçiliği olan tasarımlar yapıyoruz. Dünyada birçok ünlü insan aldı, giydi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ürünlerin hepsi sınırlı sayıda. Örneğin, tasarladığımız bir üründen en fazla 50 adet üretiyoruz. Dünyada sadece 50 kişi bu üründen alabiliyor” dedi.



