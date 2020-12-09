Lezzetli bir yemek yapmak istiyorsanız bonfile sarma tarifi tam size göre. Et düşkünlerinin birçoğu bonfile sarma nasıl yapılır merak ediyor. İster misafirlerinize hazırlayabileceğiniz şık sunumlar eşliğinde servis edebilmek için bonfile sarma tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Bonfile sarma tarifi

Bonfile sarma malzemeleri

8 parça inceltilmiş bonfile

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

8 adet kültür mantarı

1 adet dolmalık biber

1 adet havuç

Yarım tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı kaşar rendesi

Tuz

Karabiber

Eti marine etmek için:

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı süt

Sıvı yağ

1 adet defne yaprağı

Bonfile sarma yapılışı

Soğanı rendeleyip içine sütü, sıvı yağı ve defne yaprağını ekleyin. Etleri bu sosun içine koyup üzerini streç filmle sarın. Etleri buzdolabına koyup 10-12 saat (vaktiniz varsa 24 saate kadar uzatabilirsiniz) marine edin. Kuru soğanı piyazlık doğrayın. Mantarları ve sarımsağı da ince ince kıyın. Havucu ve dolmalık biberi ince jülyen doğrayın. Sıvı yağı tavada kızdırıp soğan ve sarımsakları soteleyin. Havuç, mantar ve dolmalık biberi ekleyip yumuşayana kadar sebzeleri soteleyin. Salçayı ekleyip karıştırdıktan sonra tuzu ve baharatları da ilave edin. Ocaktan aldığınız harca kaşar rendesini ekleyip harmanlayın. Marine ettiğiniz etlerin içine hazırladığınız sebzeli harcı rulo şeklinde sarın. Sarmaları bir kürdanla tutturup kızdırdığınız tavaya alın. Çevirerek her tarafını pişirdiğiniz etleri dilimleyip servis edin.



