Çay keyfini renklendirmek için: Bonibonlu kurabiye tarifi
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18 Haziran 2020, Perşembe 12:44 Son Güncelleme:
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Bonibonlu kurabiye tarifi
Bonibonlu kurabiye malzemeleri
- 1 yumurta
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 125 gram tereyağı
- 1 çay bardağı nişasta
- 1 paket kabartma tozu
- 2 yemek kaşığı kakao
- 2 su bardağı un
Üzeri için:
- Renkli drajeler
Oda sıcaklığındaki yumurta, pudra şekeri ve tereyağını güzelce karıştırın. Malzemelerin tamamen homojen bir karışım haline gelmesi için oda sıcaklığında olmaları çok önemli. Daha sonra kakao, nişasta, kabartma tozu ve unu eleyerek karışıma ilave edin. Bütün malzemeleri iyice yoğurun. Kurabiye hamurunu elinizle yuvarlayın. Şekil verdiğiniz kurabiyelerin üstüne renkli drajeleri hafifçe bastırarak yerleştirin. Dilerseniz bu aşamada drajelerin arasına küçük fındık parçaları veya damla çikolatalar batırabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirin.