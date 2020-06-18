Çay keyfini renklendirmek için: Bonibonlu kurabiye tarifi

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Bonibonlu kurabiye tarifi

Bonibonlu kurabiye malzemeleri

1 yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

125 gram tereyağı

1 çay bardağı nişasta

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı kakao

2 su bardağı un

Üzeri için:

Renkli drajeler

Bonibonlu kurabiye yapılışı

Oda sıcaklığındaki yumurta, pudra şekeri ve tereyağını güzelce karıştırın. Malzemelerin tamamen homojen bir karışım haline gelmesi için oda sıcaklığında olmaları çok önemli. Daha sonra kakao, nişasta, kabartma tozu ve unu eleyerek karışıma ilave edin. Bütün malzemeleri iyice yoğurun. Kurabiye hamurunu elinizle yuvarlayın. Şekil verdiğiniz kurabiyelerin üstüne renkli drajeleri hafifçe bastırarak yerleştirin. Dilerseniz bu aşamada drajelerin arasına küçük fındık parçaları veya damla çikolatalar batırabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirin.