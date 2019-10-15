Booker Ödülü'nü The Testaments'la Margaret Atwood ve Girl, Woman, Other kitabıyla Bernardine Evaristo kazandı. Bu ödül için aday olanlar arasında Türk yazar Elif Şafak da vardı.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada Atwood favoriler arasında gösteriliyor olmasına rağmen, "İkimiz de bu ödülü beklemiyorduk" dedi.

Ödülü kazandığı The Testaments, yazarın 1985 tarihli Damızlık Kızın Öyküsü kitabının devamı. 79 yaşındaki Atwood, böylelikle ödülü kazanan en yaşlı yazar oldu.

İngiliz yazar Evaristo'nun Girl, Woman, Other kitabı da İngiltere'de yaşayan, 12 ile 93 yaşları arasında, çoğunluğu kadın ve siyahi 12 karakterin hayatını anlatan bir eser.