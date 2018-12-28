Boraboy Gölü buz tuttu

Amasya’nın Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Piknikçilerin ve turistlerin uğrak yeri olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Boraboy Gölü’nün yüzeyi, hava sıcaklığının düşmesi sonucu dondu.

HAYVANLAR YİYECEK BULMAKTA ZORLANIYOR

Bölgede yaşayan yaban hayvanları, yem bulmakta zor anlar yaşıyor.

Milli Parklar Şube Müdürlüğü, gölün çevresinde yaşayan yaban hayvanları için belirli zamanlarda doğaya yem bırakıyor.



