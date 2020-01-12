Boran Kuzum: Arjantin'den tehdit alıyorum
Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu ve Berrak Tüzünataç’ın oynadığı ‘Biz Böyleyiz’in kadrosundaki Boran Kuzum, Arjantinli hayranlarından gelen mesajlarından dertli.
Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu ve Berrak Tüzünataç’ın oynadığı ‘Biz Böyleyiz’in yönetmeni Caner Özyurtlu, filmin kadrosundaki Boran Kuzum ile YouTube’daki Onedio kanalına konuk oldu.
'Tehditler alıyorum'
Caner Özyurtlu, oynadığı diziler sayesinde Güney Amerika’da çok popüler olan Boran Kuzum’un Arjantinli hayranlarından gelen mesajlarından dert yandı!
Yönetmen esprili bir dille şöyle konuştu:
“Her gün en az 150 Arjantinli bana mesaj atıyor. “Boran Kuzum’un rolü azsa yapacağımızı biliriz” diyorlar. Yarı İngilizce yarı Türkçe tehditler geliyor.
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