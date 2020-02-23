Genç oyuncu Miray Daner, 'Vatanım Sensin' dizisinde oynadığı dönemde rol arkadaşı Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başlamış ve bu ilişki 2.5 yıl sürmüştü. Şu sıralar ise Daner, aynı diziden diğer rol arkadaşı Boran Kuzum ile aşk yaşadığı haberleriyle gündemde. İkilinin ilişkisiyle ilgili detaylı bilgiye ulaştım. Miray Daner ile Kubilay Aka ayrıldıktan sonra Boran Kuzum, Daner’i arayıp ona dostça destek olmak istemiş.

Boran Kuzum, Miray Daner'e her gün çiçek gönderiyormuş

Bu dostluk kısa zamanda aşka dönüşmüş. Dizi çekimlerinde de Miray Daner’e platonik olarak aşık olan Kuzum, sevgilisine her gün çiçek gönderiyormuş. İkili önümüzdeki günlerde baş başa tatile de çıkacakmış.

Hollanda’da romantik kutlama

2016 yılının mayıs ayında evlenen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu ilişkilerini doludizgin yaşıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel plan yapan çift, bu özel günü yurt dışında geçirmiş. Hollanda’nın Amsterdam şehrine giden ikili, yaptıkları kültürel gezinin ardından günü romantik bir akşam yemeğiyle taçlandırmış.



