Miray Daner, Haziran 2018’de ekrana veda eden ‘Vatanım Sensin’in setinde rol arkadaşı Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu ilişki 4 ay önce bitti. Ayrılığa neden olarak Kubilay Aka’nın ihaneti gösterildi. Geçen şubatta Miray Daner’in yaralı kalbinin ilacını yine ‘Vatanım Sensin’de ‘Teğmen Leon’u canlandıran Boran Kuzum’da bulduğu iddia edildi. Corona virüs nedeniyle evlerine kapanan iki oyuncu dün Instagram’da buluştu! Ortak canlı yayın yapıp hasret giderdiler.

İltifat yağdırdı

Boran Kuzum, Miray Daner’e iltifat yağdırdı. “Karantina günlerinde bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemişsin. Şu güzelliğe bak. Bir de bana bak” diye konuştu. Miray Daner ise “Bugüne özel süslendim. Yoksa bir haftadır korkunç halde geziyordum” karşılığını verdi. Canlı yayını izleyen hayranları, Boran Kuzum’un sözlerini; ilan-ı aşk olarak yorumladı. Küçük de bir not: Miray Daner 21, Boran Kuzum 27 yaşında.



