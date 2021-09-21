Magazin Boran Kuzum'un babası Bora Kuzum vefat etti

Boran Kuzum'un babası Bora Kuzum vefat etti

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Boran Kuzum'un babası Bora Kuzum vefat etti

Blu TV'de ekranlara gelen "Saygı" dizisinin ikinci sezon galası gerçekleşti. Diziye Savaş karakteriyle hayat veren Boran Kuzum'un babası Bora Kuzum'un vefat ettiği öğrenildi.

21 Eylül 2021, Salı 13:27 Son Güncelleme:
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Saygı dizisinin yönetimi, "Dizinin gösterimi gerçekleşecek ancak pek çok oyuncu galada bulunmayacak" dedi. Başrol oyuncusu Boran Kuzum'un babasının cenazesi ise dün Ankara'da defnedildi.

MİRAY DANER İLE GÜNDEME GELDİ 

Ünlü oyuncu Boran Kuzum uzun süre hakkında aşk dedikodularının çıktığı rol arkadaşı Miray Daner ile ilgili yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

Boran Kuzum özellikle Miray Daner ile ilgili yaptığı paylaşımla çok sayıda kullanıcının takdirini kazandı. Bir yandan da bazı kullanıcılar tarafından iki ismin sevgili olup olmadığını konuşulmaya başlandı.

Boran Kuzum, Miray Daner ile birlikte fotoğraflarını paylaşıp altına; "Yol arkadaşım. Bu kadar kısa zaman içinde seninle yeni bir hikaye anlatıyor olmak benim için şans."

"En savunmasız olabildiğimiz oyun alanımızda beni güvende hissettirdiğin için, her sahneyi var olanın çok üstüne çıkarmamızı sağladığın için ve her şeyden önemlisi eşsiz kalbin ve yol arkadaşlığın için teşekkür ederim" notunu düştü.


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