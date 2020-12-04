Borana tarifi: Borana nasıl yapılır?

Özellikle kahvaltıda severek yiyeceğiniz borana tarifi oldukça lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için borana tarifi arıyor ya da borana nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Borana yapılışı, püf noktaları ve malzemeler...

Borana tarifi

Borana malzemeleri

3 adet yumurta

250 gram süzme yoğurt

3 diş sarımsak

Tereyağı

Kırmızı toz biber

Borana yapılışı

Tereyağını tavada eritin. Yumurtaları ekleyip karıştırarak pişirin. Süzme yoğurdu ilave edip pişirmeye devam edin. İnce ince doğradığınız sarımsakları da ekleyin. Pişince servis tabağına alın. Tereyağını kızdırıp kırmızı biberi içinde çevirin. Yağı da yumurtanın üzerine döküp servis edin.



