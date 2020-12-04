Yemek Borana tarifi: Borana nasıl yapılır?

Borana tarifi: Borana nasıl yapılır?

Yemek

Borana tarifi: Borana nasıl yapılır?

Borana tarifi bir diğer adıyla borani olarak da biliniyor. Anadolu'nun birçok yerinde yapılsa da Karabük yöresine ait olan borana tarifi günün her saati afiyetle yenilebilir. Yöresel lezzet düşkünleri ise borana nasıl yapılır merak ediyor. Evde pratik bir şekilde hazırlamak istiyorsanız borana tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

04 Aralık 2020, Cuma 11:26 Son Güncelleme:
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Özellikle kahvaltıda severek yiyeceğiniz borana tarifi oldukça lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için borana tarifi arıyor ya da borana nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Borana yapılışı, püf noktaları ve malzemeler...

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Borana tarifi

Borana malzemeleri

  • 3 adet yumurta
  • 250 gram süzme yoğurt
  • 3 diş sarımsak
  • Tereyağı
  • Kırmızı toz biber

Borana yapılışı

Tereyağını tavada eritin. Yumurtaları ekleyip karıştırarak pişirin. Süzme yoğurdu ilave edip pişirmeye devam edin. İnce ince doğradığınız sarımsakları da ekleyin. Pişince servis tabağına alın. Tereyağını kızdırıp kırmızı biberi içinde çevirin. Yağı da yumurtanın üzerine döküp servis edin. 

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