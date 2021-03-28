Kültür & Sanat Borat, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Borat, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kültür & Sanat

Borat, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Sacha Baron Cohen’in Borat serisi devam filmi ‘Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan', en uzun adlı Oscar adayı film olarak Guinness Dünya Rekoru'na sahip oldu.

28 Mart 2021, Pazar 16:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Oscar Ödülleri’ni kazananlar henüz açıklanmadı ama Sacha Baron Cohen’in yeni filmi şimdiden bir kazanan konumunda. ‘Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan’ (Borat Devam Filmi: Bir Zamanların Şanlı Kazakistan Milletinin Çıkarlarını Artırmak İçin Amerikan Rejimine Muazzam Rüşvet Verilmesi) filmi, adıyla Oscar adayı olan en uzun isimli film olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı.  

OSCAR ADAYI

NTV'de yer alan habere göre, İngilizce 110 karakterden oluşan filmin adına kısaca Borat Subsequent Moviefilm deniliyor. Film, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında Oscar’a aday.  

En uzun adlı Oscar adayı film rekoru daha önce 1965 İngiliz yapımı filme aitti. 'Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 Hours 11 Minutes' filminin adı, tam 85 karakterden oluşuyor.  

İlgili Haberler
Oscar'a Covid-19 testi şartıOscar Ödül Töreni tren istasyonunda düzenlenecek


Yazarlarımızdan
Gözde Hatunoğlu
Amerikan rüyasına atılmış en zarif tokat
Gözde Hatunoğlu
Şirin Sever
Böyle evlilik olur mu?
Şirin Sever
Burak Akkul
Floransa... Hep aklımda
Burak Akkul
Şule Özdemir
Ece Dağıstan ve Fazıl Say evli ama 2 ayrı evde oturuyorlar. Yani?
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
La Jetée: Hatıralara Esir Olmak
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mart ayının en popüler oyuncuları belli oldu