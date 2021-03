Oscar Ödülleri’ni kazananlar henüz açıklanmadı ama Sacha Baron Cohen’in yeni filmi şimdiden bir kazanan konumunda. ‘Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan’ (Borat Devam Filmi: Bir Zamanların Şanlı Kazakistan Milletinin Çıkarlarını Artırmak İçin Amerikan Rejimine Muazzam Rüşvet Verilmesi) filmi, adıyla Oscar adayı olan en uzun isimli film olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı.

OSCAR ADAYI

NTV'de yer alan habere göre, İngilizce 110 karakterden oluşan filmin adına kısaca Borat Subsequent Moviefilm deniliyor. Film, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında Oscar’a aday.

En uzun adlı Oscar adayı film rekoru daha önce 1965 İngiliz yapımı filme aitti. 'Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 Hours 11 Minutes' filminin adı, tam 85 karakterden oluşuyor.