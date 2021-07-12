Uyuşturucu etkisini olduğu bilinen ve doğru kullanıldığında tedaviye yanıt veren bir bitki türüdür. Peki, borazan çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Borazan çiçeği hikayesi nedir? Borazan çiçeği ve özellikleri...

BORAZAN ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Borazan çiçeği, toprak türü açısından çok seçici olan çiçeklerden değildir. Yol kenarlarında ve tarlalarda rahatlıkla yetişebilirler. En sevdiği toprak suyu çok iyi süzen, drenaj kuvvetli olan, besleyici etkisi ve hafif asit içeren topraklardır. Bakım esnasında verimi arttırılmak istenirse azotlu gübre ile yardım yapılabilir. Çok fazla sulu toprakları sevmezler. Bu sebeple sulama işlemi toprak kurudukça ve ihtiyacı oldukça yapmak gerekir. Çok fazla bakım isteyen bir bitki türü değildir. Düzenli sulama işlemini yapıp, güneş ışığını gören yerde yetiştirmek yeterli olacaktır. Bakımı esnasında etrafta oluşan yabancı maddeleri uzaklaştırmak yetişirken daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Borazan çiçeğinin sulama işlemi çok sık yapılmaz. Toprak suyu iyice çektikten sonra sulanması gerekir. Haftada 2 ya da 3 kez sulamak yeterli olacaktır.

BORAZAN ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ

Senelik olan bir bitki çeşididir.

Gövdeleri dik şekildedir ve 7 ila 14 dal arasında dalları, kahverengi ve siyah tohumları içeren 3-4 cm arasında bir yeşil meyvesi vardır.

Çoğunlukla beyaz renklidir.

Mayıs ve Eylül ayları arasında çiçek açtıkları bilinir.

Sıcak iklim bitkisi olarak bilinir. Güneş ışığı ile birlikte koyu mavi, pembe ve beyaz renkte çiçekleri açmaya başlar.

Bakımı kolaydır ancak yine de budama işlemi yapılması gerekir. Kontrol altında tutulması gereken bir çiçektir.

Kendi kendine çoğaldığı bilinen, geçirgen olan toprakta rahatça yetişen bir bitkidir.

Azami büyüklüklerine doğru büyüdükçe alt tarafındaki yaprakları, havadar ve gölgelik yerlerde kurumaya bırakılır.

Örtücü özelliğe sahip olduğu için pek çok alanda kullanılması uygundur.

Tek yıllık bir otsu bitki türü olarak bilinir.



