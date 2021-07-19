Türkiye Borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşini darp etti

Borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşini darp etti

Türkiye

Borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşini darp etti

Kayseri´de Hakan K. (35), borç meselesi nedeniyle tartıştığı eşi Fatma K´yı (34) darbetti. 3 çocuk annesi kadın hastanede tedavi altın alınırken, eşi gözaltına alındı.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 19:05 Son Güncelleme:
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Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 247´nci sokaktaki 14 katlı apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Hakan K. borç meselesi nedeniyle eşi Fatma K. ile tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakan K., 3 çocuğunun annesi Fatma K.´yı yumrukla darbetti. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri darp nedeniyle yaralanan kadını Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Eşini darbeden Hakan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

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