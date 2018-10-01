Borç yapılandırmada ilk taksit için bugün son gün

VERGİ DAİRESİNDE MESAİ

Başvuru 27 Ağustos’ta sona ermiş ve ilk taksit ödemesi de Eylül’de başlamıştı. İlk taksit ödemesinde süre bugün doluyor. Peşin ödemeye yüzde 90 indirim fırsatında da son gün bugün. Ödeme için yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle bugün saat 21.00’e kadar tüm vergi daireleri açık kalacak.

İLK İKİ TAKSİTİ ZAMANINDA ÖDE

İkinci taksit ödemeleri ise 30 Kasım’a kadar yapılabilecek. Birinci taksiti zamanında ödeyen kişi, kalan taksit tutarının tamamını ikinci taksit döneminde peşin öderse, yüzde 50 indirim var. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin zamanında ve eksiksiz ödenmesi şart. Ödemeler, ‘gib.gov.tr’de yer alan interaktif vergi dairesi uygulamasından, ‘Borç Sorgulama ve Ödeme’ bölümünden yapılabiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla banka şubesinden, PTT’den ve vergi dairelerinden taksit ödenebiliyor.