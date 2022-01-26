Çay ve kahve keyfinize keyif katacak borcam parfesi tarifi, kolayca yapabileceğiniz şahane bir tarif. Peki, borcam parfesi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız borcam parfesi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

BORCAM PARFESİ TARİFİ

Borcam parfesi malzemeler

2 paket krem şanti

2 çay bardağı süt (250 ml)

1 paket bebe bisküvisi

1 çay bardağı damla çikolata

1 çay bardağı fındık içi

2 adet küçük boy muz

Çikolata sosu için;

1 paket çikolata sosu

2 su bardağı süt (400 ml)

BORCAM PARFESİ YAPILIŞI

Karıştırma kabına soğuk sütü ve krem şantiyi alın.

Krem şanti kıvam alana kadar mikser yardımı ile çırpın.

Bu aşamada kullanılan sütün soğuk olması krem şantinin daha güzel kıvam almasını sağlayacaktır.

Ardından üzerine bebe bisküvilerini el ile ikiye bölerek ekleyin.

Üzerine damla çikolata, fındık içi ve doğranmış muzları ekleyerek güzelce karıştırın.

İsteğe göre farklı meyve ya da kuru yemişler ekleyerek damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz.

Hazırlanan karışımı 20×29 cm ebatlarındaki borcama boşaltın ve yayın.

Çikolata sosu ve sütü bir tencereye alarak karıştırın ve kıvam alıp kaynayıncaya kadar pişirin.

Pişen çikolata sosunu soğumaya bırakın.

Çikolata sosunu mutlaka soğutun aksi halde krem şanti eriyecektir.

Pastanın üzerine çikolata sosunu gezdirin ve üzerini düzeltin.

Pastayı 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.



