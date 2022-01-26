Borcam parfesi nasıl yapılır? Borcam parfesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Yumuşacık kıvamı ve hafif lezzetiyle kendine hayran bırakan borcam parfesi tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, borcam parfesi nasıl yapılır? Günün her saati lezzetle yiyeceğiniz borcam parfesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
26 Ocak 2022, Çarşamba 13:10 Son Güncelleme:
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Çay ve kahve keyfinize keyif katacak borcam parfesi tarifi, kolayca yapabileceğiniz şahane bir tarif. Peki, borcam parfesi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız borcam parfesi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
BORCAM PARFESİ TARİFİ
Borcam parfesi malzemeler
- 2 paket krem şanti
- 2 çay bardağı süt (250 ml)
- 1 paket bebe bisküvisi
- 1 çay bardağı damla çikolata
- 1 çay bardağı fındık içi
- 2 adet küçük boy muz
Çikolata sosu için;
- 1 paket çikolata sosu
- 2 su bardağı süt (400 ml)
BORCAM PARFESİ YAPILIŞI
- Karıştırma kabına soğuk sütü ve krem şantiyi alın.
- Krem şanti kıvam alana kadar mikser yardımı ile çırpın.
- Bu aşamada kullanılan sütün soğuk olması krem şantinin daha güzel kıvam almasını sağlayacaktır.
- Ardından üzerine bebe bisküvilerini el ile ikiye bölerek ekleyin.
- Üzerine damla çikolata, fındık içi ve doğranmış muzları ekleyerek güzelce karıştırın.
- İsteğe göre farklı meyve ya da kuru yemişler ekleyerek damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz.
- Hazırlanan karışımı 20×29 cm ebatlarındaki borcama boşaltın ve yayın.
- Çikolata sosu ve sütü bir tencereye alarak karıştırın ve kıvam alıp kaynayıncaya kadar pişirin.
- Pişen çikolata sosunu soğumaya bırakın.
- Çikolata sosunu mutlaka soğutun aksi halde krem şanti eriyecektir.
- Pastanın üzerine çikolata sosunu gezdirin ve üzerini düzeltin.
- Pastayı 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.
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