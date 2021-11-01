Borcam pastası nasıl yapılır? Borcam pastası tarifi, yapılışı, malzemeleri püf noktası
Hem pratik hem de lezzetli pasta tarifi arayanlar için borcam pastası tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir tarif. Peki, borcam pastası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız borcam pastası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
01 Kasım 2021, Pazartesi 13:36 Son Güncelleme:
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Kolayca tatlı yapmak isteyenler için borcam pastası tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, borcam pastası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız borcam pastası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
BORCAM PASTASI TARİFİ
Borcam pastası malzemeler
Keki için;
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 2 buçuk bardak un
- 2 kabartma tozu
- 1 vanilya
- 3 kaşık kakao
- 2 kaşık su
Muhallebisi için;
- 5 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı nişasta
- 1 su bardağı şeker
- 1 kaşık tereyağı
- 1 vanilya
- 1 paket kremşanti
Keki ıslatmak için;
- 1 buçuk su bardağı su
- 1 yemek kaşığı granür kahve
Ganaj için;
- 1 kutu krema
- 120 gram çikolata
BORCAM PASTASI YAPILIŞI
İlk olarak keki hazırlayın.
Yumurta ve şekeri çırpın. Süt ve yağı ilave edip çırpmaya devam edin. Un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edin. 1 kase kadar ayırıp kakao ve 2 kaşık suyu ilave edin. Güzelce çırpın.
Hamurun sade olanını yağlanmış dikdörtgen borcama dökün. Üstüne de kakaolu hamuru dökün. Bir kaşık sapıyla şekil verin.
180 derece fırında yarım saat kadar pişirin.
Tencereye süt un nişasta ve şekeri alın. Güzelce çırpın ve ocağa alın. Koyulaşana kadar telle çırparak pişirin. Koyulaşınca tereyağı ve vanilyayı ekleyin. Soğuması için kenara alın.
Soğuyunca toz kremşantiyi ilave edip mikserle çırpın. Su ve granür kahveyi güzelce karıştırıp eritin.
Pişen kekin ilk sıcağı çıkınca çatalla delik açıp kahveyi kaşık yardımıyla üzerine dökün.
Ardından muhallebi güzelce yayın. 1 kutu kremayı bir cezvede ılıtın. Çikokatayı ilave edip eriyene kadar karıştırın.
Borcama çikolatalı ganajı yayın. 1 gece buzdolabında bekletin. Uzunlamasına 4'e bölün. Uzun kenarından da 5'e bölün. İsteğe göre süsleyin.