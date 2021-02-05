Yemek Borcamda kek tarifi ve yapılışı: Borcamda kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
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Borcamda kek tarifi ve yapılışı: Borcamda kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Borcamda kek tarifi ve yapılışı: Borcamda kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Pratik bir şekilde kek hazırlamak istiyorsanız borcamda kek tarifi tam size göre. Evde kek hazırlamak isteyenler borcamda kek nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Borcamda kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

05 Şubat 2021, Cuma 18:03 Son Güncelleme:
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Hem pratik hem de lezzetli kek yapmak isteyenler için borcamda kek tarifi oldukça iyi bir alternatif. Sevdiklerinize hazırlamak için borcamda kek tarifi arıyor ya da borcamda kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Borcamda kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Borcamda kek tarifi

Borcamda kek malzemeleri

  • 3 yumurta
  • 1 buçuk su bardağı şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 1 kabartma tozu
  • 1 vanilin
  • 2 buçuk su bardağı un

Borcamda kek yapılışı

Öncelikle yumurta ve şekeri güzelce çırpın. Daha sonra bütün malzemeleri ekleyin. En son unu katın. Daha sonra yağladığınız borcama harcı dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.

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