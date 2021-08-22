Borçlarını ödeyemiyorlar! Hibe desteği talebi…

Pandeminin en çok etkilediği alanların başında müzik ve eğlence sektörü geliyor. Mekanların kapanması, konserlerin yasaklanması derken iş yapamayan sektör çalışanları geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Kayıtlı personel çalıştıran şirketler kısıtlı da olsa bazı ödeneklerden faydalanabildi ancak kayıtdışı olan ve güvencesi olmayan yüz binlerce çalışan, hem ekonomik hem de psikolojik olarak oldukça zorlu dönemlerden geçiyor.

BORÇLARINI ÖDEYEMİYORLAR

Temel ihtiyaçlarını, kiralarını ve borçlarını ödeyememe noktasına gelen on binlerce sektör çalışanından 100’ün üzerinde kişinin ne yazık ki intihar ettiğini ifade eden Türkiye Canlı Müzik ve Eğlence Sektörü Derneği (TESDER) ve GNL Entertainment Group Başkanı Alp Çağrı Günal, “Pek çok sektör ekonomik olarak daraldı ancak müzik sektörü hem ekonomik olarak durdu hem de insanlarda mesleğini yapamamanın yarattığı buhran, en az ekonomik sıkıntılar kadar etkisini sürdürüyor” diye konuştu.

SEKTÖR YÜZDE 73 KÜÇÜLDÜ

Canlı müzik ve eğlence sektörünün dolaylı istihdamı desteklediğini belirten Günal, “Örneğin güvenlik şirketleri sırf bize hizmet vermiyor ama bizim düzenli hizmet aldığımız bir sektör. Bu manada düşündüğümüzde bizim sektörümüzden 2.5 milyon kişi gelir elde ediyor. Sadece bu sektörde çalışan çekirdek istihdam ise 500 bin kişi civarında” dedi. 2019’da Türkiye’de canlı müzik sektörünün büyüklüğünün 3 milyar dolar olduğunu vurgulayan Günal, pandemide sektörün yüzde 73 gerilediğini söyledi.

SÜREKLİLİK VE GÜVENCE YOK

Sektörde sigortasız çalıştırılma sorunu olduğunu dile getiren Günal, şunları söyledi: “Kurumsal şirketler bu konularda taviz vermiyor. Ancak örneğin 10 sabit çalışanı olan bir organizasyon şirketi, büyük bir konser organize ettiğinde yaklaşık 250 kişi istihdam ediyor. Proje bazlı çalışan bu ekiplerin bir kısmı hizmet şirketlerinde sigortalı ama bir kısmı da serbest çalışan veya part-time hizmet veren kişiler. Çalıştıkları süre boyunca günlük sigortaları yapılsa da bir sürekliliği, dolayısıyla güvenceleri yok.”

YÜZDE 20 EK VERGİ YÜKÜ

Müzik sektörünün pandemi öncesinde de en çok iptal yaşayan, en çok sekteye uğrayan sektör olduğunu vurgulayan Günal, şöyle devam etti: “Yaşanan sektörel zorluk sadece iptallerle karşımıza çıkmıyor. Vergilendirme sistemimizden de örnek verebiliriz. Belediyelere, dünyanın hiçbir ülkesinde konserlere uygulanmayan yüzde 10’luk bir eğlence vergisi ödüyoruz. Ayrıca diğer kültür sanat aktivitelerinde KDV oranı yüzde 8 iken, bizim KDV oranımız yüzde 18. Yani yüzde 20’lik ek bir vergi yükü ile yıllardır bu işi yapmaya çalışıyoruz.”

HİBE DESTEĞİ BEKLİYORLAR

Sektör çalışanlarının beklentilerini anlatan Günal, “İlk beklentimiz, faaliyetlerine devam edebilen diğer tüm sektörlerle eşit kurallar ve denetlemelere tabi tutularak mesleğimizi sürdürebilmek. Konser ve etkinliklerin kalabalıkları toplayan bir yapısı olduğunu kabul etmekle birlikte AVM’ler, restoranlar, kafeler, sinemalar, oteller, seyahat araçları, spor müsabakaları da aynı kalabalığı barındırmalarına rağmen pandemi kurallarına göre faaliyet gösterebildiği bir noktada, eğlence sektörünün de aynı kurallarla faaliyet göstermesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Sektör çalışanlarının eriyip giden birikimleri ve borç yüklerini azaltmak için hibe yardımı beklediklerini de vurgulayan Günal, şunları söyledi: “Ayrıca en az 3 yıl boyunca, vergi yükü azaltılmalı. Öncelikle daimi bir şekilde KDV’nin yüzde 8 olması ve eğlence vergisinin kaldırılması, sonrasında yüzde 8 olan KDV’nin pandemide yapıldığı gibi geçici olarak yüzde 1’e inmesi toparlanmayı hızlandırır. Sonuçta pandemi döneminde biz zaten kapalıydık. Hiç iş yapamadığımız dönemde KDV’nin indirilmiş olmasının faydası olmadı. Şimdi çalışmaya başladığımız dönemde bunun bize bir faydası olabilir.”

Sahne, ses ve ışık teknisyenleri, teknik ekipman kiralama şirketleri, etkinlik şirketi çalışanları, sanatçılar, müzisyenler, menajerler, organizatörler dışında, biletleme görevlileri, yer göstericiler, güvenlik, temizlik, ulaşım ve servis elamanları gibi birçok meslek grubu işçisi, müzik ve eğlence sektöründe istihdam ediliyor.