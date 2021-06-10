Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na 30 Nisan 2021’e kadar olan borçlar yapılandırma kapsamında olacak. Yapılandırmadan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor

ÖNCEKİ YASADAN YARARLANANA İKİNCİ ŞANS

Kapsamdaki borçlar özetle şöyle:

Vergi borç ve cezaları.

Gecikmiş Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu.

Trafik cezaları.

Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları.

Seçim, nüfus, askerlik para cezaları.

Öğrenim ve katkı kredisi borcu.

İdari para cezaları.

Emlak Vergisi borçları.

Belediyelere olan su ve katı atık ücreti borçları.

Bağkur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları.

Matrah ve vergi artırımı sonucu oluşan borçlar.

İşletme kaydının düzeltilmesiyle doğan borçlar.

Vergi incelemesi devam eden alacaklar.

Geçen yılki yasadan (7256 sayılı yasa) yararlanıp, yapılandırması bozulanlar, bu yasa kapsamında ödenmeye devam edilen borçlar da yeniden yapılandırılabilecek.

Korona önlemleri kapsamında verilen cezalar (maske, sokağa çıkma yasağını ihlal) kapsamda değil!

CEZA YERİNE ENFLASYON FARKI

Vergi, prim ve diğer borçlar yapılandırılırken, gecikme faizi veya gecikme zammı yerine yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) farkı hesaplanacak. 1 Kasım 2016’dan itibaren aylık uygulanacak enflasyon farkı oranı yüzde 0.35 (yıllık yüzde 4.20) olacak. Bu oran, aylık ceza ve faizin yüzde 5’leri bulduğu bir ortamda çok önemli bir fırsata işaret ediyor.

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINDA TAKVIM

Başvuru süresi sonu: 31 Ağustos 2021

Peşin ödemede son tarih: 30 Eylül 2021

Taksitler ilki Eylül 2021 olmak üzere birer ay atlamalı.

FENNİ MUAYENEYE İZİN

MTV, trafik cezası ve köprü otoyol geçiş ücreti ile cezası bulunan araçların muayenesi yaptırılamıyor. Söz konusu borçlar ile bu borçlar için gecikme cezası yerine hesaplanacak enflasyon farkının en az yüzde 10’unun ödenmiş olması ve yapılandırılan borcun taksitlerinin süresinde ödenmesi halinde, araçların fenni muayenesi yaptırılabilecek.

İLK ÖDEME NE ZAMAN?

Vergi ve idari para cezalarına ilişkin borçlar, belediye alacaklarının ilk taksidi 30 Eylül’e kadar ödenecek. SGK’ya olan borçların ilk taksitleri ise 31 Ekim 2021 tarihine kadar yatırılacak. Peşin ödemeler ilk taksit ödeme süresinde yapılacak.

ODA AİDATLARI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin bazı alacakları da yapılandırılabilecek.

TRAFİK CEZALARININ ASILLARINDA İNDİRİM

Yapılandırmayla trafik para cezalarının faiz, gecikme cezası ve gecikme zamları silinecek. Bunun yerine aylık yüzde 0.35’lik enflasyona göre güncelleme yapılacak. Bu borç ilk taksit süresinde peşin ödenirse enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecek ve borç aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Borç, ikinci taksit süresinde ödenirse enflasyon farkına yüzde 50, borç aslına da yüzde 12.5 indirim uygulanacak.

KARA LİSTE İŞLEMEYECEK 31 ARALIK’A DİKKAT!

Anapara veya taksit tarihi 20 Mayıs’tan önce olup, kullandığı kredilerinin ödemelerini aksatanların, ticari veya gerçek kişilerin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık’a kadar tamamının ödenmesi, yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

3 YILA KADAR TAKSİT

İsteyen yapılandırılan borcu peşin veya 18 aya varan taksit seçenekleriyle ödeyebilecek. Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmemesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde hak yanacak! Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak. Anapara artı enflasyon farkından oluşan tutara, taksit vadesine göre katsayı uygulanacak. Bu katsayılar şöyle: l 6 eşit taksit için (1.09) l 9 eşit taksit için (1.135) l 12 eşit taksit için (1.18) l 18 eşit taksit için (1.27) NOT: Bu hesaba göre yapılandırmada uygulanacak yıllık faiz yüzde 9.

PEŞİNCİLERE BÜYÜK AVANTAJ

Borç anapara tutarını ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeyenlerden, gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının sadece yüzde 10’u alınacak, yani farkın yüzde 90’ı silinecek. Taksidi seçip yapılandırılan borcun tamamını ikinci taksit süresi bitmeden kapatan için enflasyon farkında yüzde 50 indirim yapılacak.

GSS’LİYE YENİ İMKAN

Nisan ayı ve önceki aylara ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun anaparasını bu yılın sonuna kadar ödeyenlerin gecikme faiz ve cezaları silinecek. Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanlar, kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 30 Kasım’a kadar gelir testi yaptırabilecek. Gelir testinde hane içindeki kişi başına geliri brüt asgari ücretin 3’te 1’inden (1.192 lira) az çıkanların prim borçları silinecek. Ayrıca bu kişinin primleri devlet tarafından ödenecek. Kişi başı gelir 1.192 liranın üzerindeyse aylık ödenecek GSS primi 107 lira olacak. Düzenlemeyle ayrıca GSS prim borcu olanlara yılsonuna kadar devlet destekli sağlıktan yararlanma hakkı getiriliyor.

İŞ DÜNYASI UZUN SÜRE BEKLEMİŞTİ:

MATRAH ARTIRIMI

Son dönemdeki yapılandırmalardan farklı olarak bu yasada matrah ve vergi artırımı da yer aldı. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi matrahlarını yükseltenler hakkında, artırım yaptıkları yıllar için vergi incelemesi yapılmayacak veya daha sonra vergi borcu çıkartılmayacak. Bu uygulamaya halk arasında ‘vergi barışı’ da deniyor. Barış imzalanan geçmiş 5 yıl için inceleme olmayacak. Başvurular 31 Ağustos 2021’e kadar yapılabilecek. Yasa ayrıca işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesini sağlıyor.

SON 5 YILLIK ORANLAR

Matrah artırımı 31 Ağustos 2021 tarihine kadar 2016 yılı için yüzde 35, 2017 yılı için yüzde 30, 2018 yılı için yüzde 25 ve 2019 yılı için yüzde 20, 2020 yılı için yüzde 15 oranından az olamayacak. Artırılan matrah üzerinden yüzde 20 oranında vergi kesilecek. Ayrıca herhangi bir vergi alınmayacak. Ancak, ilgili yıldaki beyanname ve vergisini zamanında vermiş olanlardan yüzde 20 yerine yüzde 15 oranında vergi alınacak. Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak yatırılması durumunda vergilerden yüzde 10 da indirim yapılacak. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek. Vergi süresinde yatırılmazsa hak yanacak.



