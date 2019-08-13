Borcu bitmeyen telefon satılamayacak

Telefoncular da bu tarz cihazların alınmaması gerektiğini belirtirken, aksi takdirde kısa süre içerisinde kullanıma kapatıldığını bildirdi.

20 TEMMUZ’DA BAŞLADI

Uzun yıllardır Eskişehir’de telefon sektöründe çalışan Mesut Şen, operatör üzerinden alınan taahhütlü telefonların piyasada sıfır diye vatandaşlara satıldığını belirtti. Şen, “Bozdurmalardaki borç ödenmeme durumunda kapanma olayı 20 Temmuz tarihinde başladı. Bu tarihten itibaren hat üzerinden alınan telefonlar, beşinci ve altıncı ayda borcu ödenmediği takdirde kapanacak.”

FİYATIN ALTINDAYSA...

Bazı kişilerin cihazı aldıktan sonra sahte fatura düzenleyerek sıfır diye sattıklarına dikkat çeken Şen, “Hatta Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerden gelip bizden telefon alıp satarlardı. Biz müşterinin getirdiği fatura ile teslim ediyorduk, ama onlar kendi fatura düzenliyorlardı ve tekrar piyasaya sürüyorlardı. İnsanları bunu anlama şansı yok, dikkatli olmaları lazım” dedi.