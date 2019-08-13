Borcu bitmeyen telefon satılamayacak

Bazı vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla GSM operatörlerinden taksitle aldığı ve ambalajlarını bile açmadan ucuz fiyata sattıkları cep telefonları, artık borcu bitmeden ikinci kişilere satılamayacak. Telefoncular da bu tarz cihazların alınmaması gerektiğini belirtirken, aksi takdirde kısa süre içerisinde kullanıma kapatıldığını bildirdi.

20 TEMMUZ’DA BAŞLADI

Uzun yıllardır Eskişehir’de telefon sektöründe çalışan Mesut Şen, operatör üzerinden alınan taahhütlü telefonların piyasada sıfır diye vatandaşlara satıldığını belirtti. Şen, “Bozdurmalardaki borç ödenmeme durumunda kapanma olayı 20 Temmuz tarihinde başladı. Bu tarihten itibaren hat üzerinden alınan telefonlar, beşinci ve altıncı ayda borcu ödenmediği takdirde kapanacak.”