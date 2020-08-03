Borcu olan emekliler dikkat!

Normalleşme süreci kapsamında icra müdürlükleri yeniden çalışmaya başladı. Emeklilerin en fazla merak ettiği konuların başında ise ’emekli maaşlarına haciz konulur mu?’ sorusu geliyor. Emekli maaşı; SGK alacakları ve nafaka dışında emeklinin muvafakatı olmadan haczedilemiyor. Ancak bazı bankalar emeklilere, kredi taksidinin ödenmemesi halinde maaştan çekilmesi için muvafakat yazısı imzalatabiliyor.

Kısmen mümkün

İcra müdürlükleri de alacaklının talebi üzerine, emekli maaşından kesinti yapabiliyor. İcra uzmanı Caner Çakı, “Emekli maaşından yapılan bu kesinti, alınan maaşın en fazla yüzde 25’i kadar olabiliyor. İcra iflas kanunda; ‘maaş, tahsisat, yaşlılık aylığı, sigorta ve yaşlılık sandığı tarafından tahsis edilen gelirlerin haczi, ancak kısmen caiz olan şeyler arasındadır’ ibaresi bulunuyor” dedi.

Dörtte birinden az olamaz

İcra memurunun, emekli maaşı üzerinden haciz kesintisi taleplerinde, borçlunun ve ailesinin geçinmeleri için gerekli olan miktarı saklı tutarak, kalan kısım üzerinden haciz işlemi yapabileceğini belirten Caner Çakı, “Öte yandan, kanun hacizin, haciz yapılabilecek miktarın dörtte birinden az olamayacağını da belirtir. İcra müdürlükleri de dörtte birlik kısma, haciz uygulamayı tercih etmektedir” diye konuştu.

Sosyal güvenlik hukuku

Icra ve iflas kanununun dışında, sosyal güvenlik hukukunda ise olayın çok daha farklı olduğunu belirten Caner Çakı, “5510 sayılı sosyal güvenlik hukuku, sigortalı ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinin haczedilmesini yasaklamıştır. Kanun sadece bununla kalmayarak, sigortalıların ve onların geride kalan eş, çocuk, ana ve baba gibi hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerini de koruma altına almıştır” dedi.

Rızası varsa öder

Haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin taleplerin, icra müdürü tarafından reddedilmesi gerektiğini belirten Caner Çakı, “Bunun tek istisnası ise borçlunun ‘ben bu borcu ödemek istiyorum, maaşımdan kesilebilir’ demesidir. Emekli maaşınıza haciz geldiği takdirde kanuna aykırı olarak haciz kesintisi yapılıyor ve bu kesintinin sonlandırılması da mümkün” diye konuştu.

Şikayet edin

Caner Çakı, şöyle devam etti: “Haciz kesintisi koyan icra müdürlüğüne başvurarak, 5510 sayılı kanunun uygulanmasını talep edin. Büyük ihtimalle talebiniz cevap bulacaktır. Bulmadığı takdirde ise icra tetkik merciine başvurarak, haczi yasak olan maaşınızın kesintiye uğradığını belirterek, şikayet edebilirsiniz. Icra tetkik hakimi şikayetinizi inceleyecek ve maaşınızdaki haczin kaldırılması kararını verecektir.”