Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son gün...

Mükellefleri, vergilerini ödeme telaşı sardı. Çünkü borç yapılandırmasının ilk taksitinden Değerli Konut Vergisi ile basit usuldeki mükellefler için Gelir Vergisi’ne kadar pek çok verginin son ödeme süresi bugün doluyor. Vergi borcunu yapılandırma başvuruları 1 Şubat’ta sona ermişti. Vergi ve idari para cezalarına yönelik yapılandırılan borçların birinci taksit ve peşin ödemesi bugün saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin zamanında ödenmesi önem taşıyor.

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Yapılandırılan borçların, borçlunun tercihine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi imkanı bulunuyor. Ayrıca borçlar, banka hesabından havaleyle yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubelerinden ödenebilecek.

DEĞERLİ KONUT İÇİN

Beyannamesi 22 Şubat’a kadar verilen Değerli Konut Vergisi’nde ilk taksit de bugün ödenmeli. Bina vergi değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar için geçerli bu vergide, ikinci taksit ağustosta. Değeri ne olursa olsun tek konut ise vergiden muaf.

Taksici, terzi, berber, ayakkabı tamircisi ve minibüs işletmecisi gibi geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler için de yıllık Gelir Vergisi beyannamesi verme ve ilk taksidi ödeme süresi bugün doluyor. İkinci taksit ise haziranda.