Borcu olana ocak müjdesi!

Vergi ve diğer alacaklara ilişkin 7143 sayılı yeniden yapılandırma kanununa başvurup, ancak ödemesini yapamadığı için hakkı kaybolanlara bir hak daha tanındı.

MİLYONLAR SEVİNECEK

Bu kapsamda olanlar gecikme faizi ve 2019 Ocak ayı sonuna kadar ödemek ve faiz işletilmek şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlanabilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa komisyondan geçerken milyonlarca vatandaşı da sevindirecek.

Aynı yasada yaşlılık aylığında alt sınırın bin lira olmasına yönelik madde de kabul edildi. Buna göre bin liranın altında emekli maaşı alanlara seyyanen zam yapılacak ve maaşları bin liraya getirilecek. Bundan sonra da Ocak enflasyon zammı yapılacak. Dul ve yetim maaşı alanların ise dosya bazında değerlendirileceği ve ödemenin toplamının bin liraya ulaştırılacağı belirtiliyor. Böylece emekli maaşlarında bin liralık bir taban maaş da oluşturulmuş oldu. (Takvim)

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