Borcu olanlar dikkat! Yeni bir uzatma yok! Kredi, vergi, ceza…

Yapılandırma, vadesi 30 Nisan 2021’de dolduğu halde ödenmeyen vergi (emlak vergisi, belediye vergileri dahil), sosyal güvenlik primi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredileri, köprü otoyol kaçak geçiş cezası gibi kamuya olan borçları kapsıyor.

4 MİLYON KİŞİYİ AŞKIN BAŞVURU

Bugüne kadar kamuya olan borçlarını yapılandırmak isteyen 4.3 milyonu aşkın mükellef, vergi dairesine başvuruda bulundu. Toplamda 7.5 milyar liranın üzerinde tahsilat yapıldı.

ARAÇ MUAYENE SÜRESİ

Araç muayenesini zamanında yaptırmayanlardan aylık yüzde 5 fazla ücret alınıyor. Araç muayenesini 9 Haziran’a kadar yaptırmamış olanlar, bu yılın sonuna kadar yaptırmaları halinde aylık yüzde 5 fazla ücret ödemekten kurtulacaklar. Bunun yerine, enflasyona göre hesaplanmış güncelleme tutarı ile muayene ücretinin aslı alınacak.

ANA PARADA İNDİRİM YAPILACAK

- Yapılandırma kanununun yürürlüğe girdiği 8 Haziran 2021’e kadar ödenmemiş trafik cezaları dahil olmak üzere idari para cezalarının bu kanun kapsamında ödenmesi halinde anaparada indirim yapılabilecek. Örneğin; bir sürücüye 15 Ocak 2021’te 652 liralık trafik cezası verilsin.

- Bu cezanın bugün itibarıyla gecikme faizi 163 lira. Yapılandırmayla bu ceza ödenecek olsa faiz yerine 11.41 lira enflasyon farkı eklenecek. Toplam ceza 663 lira olacak. Ceza ilk taksit süresinde peşin ödenirse 652 liralık anaparadan da yüzde 25 indirim yapılacak.

ÖĞRENİM KREDİSİ

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 9 Haziran 2021 öncesine ait öğrenim ve katkı kredisi borçları için de başvuru tarihi 30 Eylül’e uzarken, yapılandırılan borç 1 Kasım’a kadar peşin ödenebilecek.

VERGİDE İLK TAKSİT EKİMDE

Kanunda ilk taksit ödeme süresi vergi dairelerine olan borçlarda eylül, SGK’ya olan borçlarda ise ekim ayı olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı kararı ile ilk ödeme tarihleri vergi dairelerine olan borçlarda ekim ayına, SGK’ya olan borçlarda ise kasıma ötelendi. Ancak, kanunda vergide kasım ayı, prim borçlarında aralık ayı olarak belirlenen ikinci taksit ödeme süreleri değişmedi. Yapılandırma başvurusunda bulunanların haklarını kaybetmemeleri için ilk iki taksiti süresinde ödemesi gerekiyor. İlk iki taksit süresinde ödense bile bir takvim yılında ikiden fazla taksitin aksatılması halinde de yapılandırma bozulacak.

PEŞİNCİLER KAZANACAK

Borçlar yapılandırılırken gecikme faizi ve gecikme cezası yerine enflasyon baz alınarak güncelleme yapılacak. Anapara borcun tamamı ile güncellenen tutarın yüzde 10’unun ilk taksit süresi içinde ödenmesi halinde güncellenen tutarın yüzde 90’ı silinecek. Borcun iki taksitte ödenmesi halinde ise güncellenen tutarın yüzde 50’si silinecek. İsteyen borcunu 3 yıla kadar taksitle ödeyebilecek. Taksitli ödemede yıllık yüzde 9 faiz uygulanacak.