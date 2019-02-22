‘Borcunu öde’ mesajına 1 yıl hapis!

Ömer Ş. adlı vatandaş, bir borç nedeniyle icralık oldu. Alacaklı vekili borçlu vatandaşa çok sayıda mesaj atarak parayı tahsil etmek istediğini belirtti. Atılan mesajlarla sürekli tacize uğrayarak baskı altına alınan borçlu, çareyi savcılığa başvurmakta buldu. Borçlunun ihbarı üzerine söz konusu mesajı atan hukuk bürosu yetkilisi avukatlar hakkında soruşturma başlatıldı. Avukatların söz konusu parayı tahsil etmek için henüz icra takibi başlatılmamasına rağmen parayı ödemeleri konusunda vatandaşların gözünü korkutan mesajlar atıldığı tespit edildi. Savcılık, hukuk bürosu yetkilisi hakkında Adalet Bakanlığı'na yazı yazarak, avukat hakkında kovuşturma izni istedi. Bakanlık, söz konusu mesajların suç teşkil ettiğini belirterek, avukat Abdurrahman Ş. hakkında soruşturma izni verdi.

AVUKAT YARGILANACAK

İstanbul Özel Soruşturma Bürosu tarafından borçlu vatandaşa taciz içerikli mesaj atarak kişilerin huzur ve sükununu bozan avukat hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Emsal dava, ilerleyen günlerde asliye ceza mahkemesinde görülecek. (Takvim)