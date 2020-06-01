Epic Games Store’un bu haftaki ücretsiz oyunu Borderlands: The Handsome Collection oldu. Boderlands 2 ve Borderlands The Pre-Sequel oyunlarını içeren bu paketi 4 Haziran saat 17.59’a kadar kütüphanenize eklerseniz ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Oyunu ücretsiz olarak edinmek için Epic Games’in internet adresinden veya Epic Games Launcher uygulamasından giriş yapmalı ve oyunu kütüphanenize eklemelisiniz.

Şirketin 4 Haziran’da dağıtacağı ücretsiz oyun ise Ark: Survival Evolved olacak.

Epic’in Mega İndirim olarak adlandırdığı indirimleri de devam ediyor. 11 Haziran’a kadar oyunları indirimli olarak satın alabilirsiniz. Her kullanıcıya ücretsiz indirim kuponu dağıtılıyor. Bu kuponu kullanarak her 80 TL ve üzerindeki alışverişinizde 60 TL indirimden yararlanabilirsiniz.