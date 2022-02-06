Bored Ape NFT koleksiyonunun kurucuları ortaya çıktı

Her biri birbirinden farklı 10 bin maymun görüntüsünden oluşan Bored Ape Yacht Club koleksiyonu nadirliklerine göre yüz binlerce, hatta milyonlarca dolara alıcı buluyor. Eminem, Post Malone, Stephen Curry, Paris Hilton, Logan Paul, Mark Cuban, Gwyneth Paltrow gibi birçok farklı alanda başarılı isim koleksiyondan eserler satın almıştı.

BuzzFeed News’e göre milyonlarca dolar ödenen bu koleksiyonun arkasında ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan iki adam var. Açıklamalara göre bu isimlerden birisi, Twitter’da ‘Gargamel’ olarak bilinen yazar ve editör Greg Solano. Diğeri ise Twitter’da ‘Gordon Goner’ takma adıyla bilinen Wylie Aronow

İkili, kimliklerini gizli tuttukları ve NFT paylaşımları yaptıkları Twitter hesaplarından haberi doğruladı ve kendi fotoğrafları ile bir Bored Ape eserini yan yana paylaşarak ‘Web 2’de, Web 3’de ben’ ifadelerini kullandı. Ayrıca BuzzFeed, koleksiyonu piyasaya süren Yuga Labs isimli şirketle de bağlantıya geçtiğini, Solano ve Aoronow’un kurucu ortaklardan olduğunun CEO Nicole Muniz tarafından doğrulandığını da yazısında belirtti.

Kaynaklara göre bu popüler koleksiyonun çizimin baş sanatçısı 27 yaşında Seneca isimli bir kadın. Ayrıca Solano ve Aronow dışında iki tane daha kurucu ortak olduğu belirtiliyor